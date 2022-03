Semez, bouturez, multipliez ! Arc-et-Senans Arc-et-Senans Catégories d’évènement: Arc-et-Senans

Semez, bouturez, multipliez ! Arc-et-Senans, 9 avril 2022

Animé par Fanny Mazet, jardinière-médiatrice à la Saline royale

Apprenez à semer, bouturer, diviser, astuces et tours de mains pour un jardin économe. Réussir ses semis en godets ou en plein terre. Fanny, notre jardinière vous montrera différentes techniques que vous mettrez en œuvre avec elle.

Suivi d’un pot convivial. Dans la limite des places disponibles. visites@salineroyale.com +33 3 81 54 45 45 https://www.salineroyale.com/secrets-de-jardin-2/ Animé par Fanny Mazet, jardinière-médiatrice à la Saline royale

