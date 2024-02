Semaines des Enfants Animation « Terre Océan » Plage Sokoburu Hendaye, lundi 22 avril 2024.

Semaines des Enfants Animation « Terre Océan » Plage Sokoburu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Jeu les 12 travaux de Flaggy

Associé au Carnet L’Odyssée Terre-Océan, a été créé le premier jeu de la Water Family qui fait appel à toutes les capacités intellectuelles et différentes sensibilités des enfants afin d’être le plus inclusif possible :

● Sport

● Créativité

● Connaissance

● Sens .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 14:45:00

fin : 2024-04-22

Plage Sokoburu 125 boulevard de la Mer

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

