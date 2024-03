Semaines de l’Art « Évolution de la tenue sportive depuis le XIXe siècle » au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis, jeudi 18 avril 2024.

Un jeudi et un vendredi par mois, à 14h30, les musées vous proposent une initiation à l’histoire de l’art. À travers les collections, les expositions et d’autres thématiques, vous apprendrez à lire une œuvre, reconnaître les techniques, vous interroger sur les genres et les courants artistiques. En cette année olympique, nous vous proposons de découvrir la manière dont les tenues sportives féminines ont radicalement changé, accompagnant les évolutions de la société.

3€ en plus des droits d’entrée. Inscription conseillée. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:30:00

fin : 2024-04-19

Place Notre-Dame

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France musees@ville-senlis.fr

