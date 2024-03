SEMAINES ACTION PRINTEMPS 2024 Palavas-les-Flots, lundi 8 avril 2024.

SEMAINES ACTION PRINTEMPS 2024 Palavas-les-Flots Hérault

Deux semaines d’activités sportives pour les ados (de 11 à 17 ans) sur les thèmes « Start Connect » et « Once Upon a Week » Tarifs de 32 à 85 euros Inscriptions sur le portail famille D’Clic à partir du 26 février 2024 jusqu’au 3 avril 16h pour la 1ère semaine et au 10 avril 16h pour la 2ème semaine Infos au 06 14 99 13 36, lien portail D’Clic https://portail-ca-paysdelor.ciril.net/guard/login

À chaque saison, des semaines action sont organisées pour les adolescents de l’Agglomération du Pays de l’Or pendant les vacances scolaires. Du 8 au 19 avril 2024, deux semaines d’activités sont proposées sur les thèmes Start Connect et Once Upon a Week .

Programme 1ère semaine « Start Connect », du lundi 8 au vendredi 12 avril

Projet libre et connecté avec France services, roller-dance et laser game, randonnée au Cirque de Mourèze

Programme 2ème semaine « Once Upon a Week », du lundi 15 au vendredi 19 avril

Projet Un œil dans la caméra , jeux sportifs américains, Parc Spirou, patinoire

Inscriptions

À partir du lundi 26 février à 8h30 exclusivement sur le portail famille D’Clic.

Dans le cas où il n’y ait plus de places vacantes sur le portail famille D’Clic, vous avez la possibilité d’adresser un mail à celine.flourou@paysdelor.fr afin d’inscrire votre enfant sur liste d’attente. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08

fin : 2024-04-19

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

