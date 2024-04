Semaine Provençale Château de l’Empéri Salon-de-Provence, samedi 4 mai 2024.

Semaine Provençale Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Devenue un rendez-vous incontournable de Salon-de-Provence, la Semano prouvençalo célèbre l’identité provençale avec des festivités sur toute une semaine !

Cette édition met à l’honneur l’inscription de la Transhumance au patrimoine immatériel de l’Humanité de l’UNESCO. À cette occasion, le Samedi 11 mai, le Château de l’Empéri se transforme en bergerie autour de l’emblématique Fête de la Transhumance composée de son cortège de 1200 animaux et de groupes régionaux costumés.



C’est tout un programme qui attend le public Ateliers pour les enfants, expositions, conférences, concert, visites guidées s’attachent aussi à montrer la Provence et ses traditions. Sans oublier, en clôture sur la Place Morgan, le Marché Provençal du 9 au 12 mai, et le Grand Aïoli. Sept jours aux couleurs de la Provence qui s’annoncent festifs ! .

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-12

Château de l’Empéri Centre-Ville

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@visitsalondeprovence.com

