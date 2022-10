Semaine gourmande : « La Sauvage et La Glanneuse » Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Catégories d’évènement: Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy

Semaine gourmande : « La Sauvage et La Glanneuse » Mazet-Saint-Voy, 26 octobre 2022, Mazet-Saint-Voy. Semaine gourmande : « La Sauvage et La Glanneuse »

5, Route du Chambon Halle Fermière du Haut-Lignon Place des Droits de l’Homme Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Office de Tourisme du Haut-Lignon Halle Fermière du Haut-Lignon 5, Route du Chambon

2022-10-26 16:00:00 16:00:00 – 2022-10-26

Halle Fermière du Haut-Lignon 5, Route du Chambon

Mazet-Saint-Voy

Haute-Loire Mazet-Saint-Voy Avec « La Sauvage et La Glanneuse », venez faire un jeu familial autour des plantes pour les petits et grands. Ce moment sera suivi de dégustations de tisanes pour que l’on puisse ensemble passer un bon hiver. +33 4 71 59 71 56 https://hallefermiere43.com/ Halle Fermière du Haut-Lignon 5, Route du Chambon Mazet-Saint-Voy

dernière mise à jour : 2022-10-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Autres Lieu Mazet-Saint-Voy Place des Droits de l'Homme Adresse Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Office de Tourisme du Haut-Lignon Halle Fermière du Haut-Lignon 5, Route du Chambon Ville Mazet-Saint-Voy lieuville Halle Fermière du Haut-Lignon 5, Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Departement Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy Place des Droits de l'Homme Mazet-Saint-Voy Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mazet-saint-voy/

Semaine gourmande : « La Sauvage et La Glanneuse » Mazet-Saint-Voy 2022-10-26 was last modified: by Semaine gourmande : « La Sauvage et La Glanneuse » Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Place des Droits de l'Homme 26 octobre 2022 5 Haute-Loire Mazet-Saint-Voy Route du Chambon Halle Fermière du Haut-Lignon Place des Droits de l'Homme Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Office de Tourisme du Haut-Lignon

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire