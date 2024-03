SEMAINE EXTRA UN JOUR J’IRAI À TOKYO AVEC TOI ! Thionville, jeudi 11 avril 2024.

Jeudi

Depuis 2021, une bande dessinée sur deux vendue en France serait un manga… ce n’est plus un succès éditorial, c’est un phénomène de société. Inspirée par cette nouvelle mythologie qui fait tant rêver les ados, par ses thèmes, ses codes graphiques, la metteuse en scène Natacha Steck a eu envie de les importer sur scène et d’écrire un manga théâtral . Rien que ça ! Dans Un jour, j’irai à Tokyo avec toi ! elle nous parle du désir de grandir, de musique, de rêves, d’amour et surtout d’amitié comme socle et repère dans nos trajectoires fragiles ; mais aussi de la façon dont le manga a infusé notre culture populaire et notre imaginaire. Tout commence à la fin des années 1970 avec Goldorak… Un spectacle truffé de clins d’œil qui parleront aux fans, mais accessible à tous, résolument inventif. En un mot jubilatoire !Tout public

15 EUR.

Début : 2024-04-11 20:00:00

fin : 2024-04-11

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est puzzle@mairie-thionville.fr

