SEMAINE EXTRA LA TERRE site du Théâtre en bois Thionville, mercredi 10 avril 2024.

Mercredi

Trop vieux pour continuer à cultiver leurs ses terres, un couple de paysan se résout à en faire don à ses trois enfants, contre une pension. Mais chacun a une vision différente pour sa parcelle, et cet héritage va gangrener le clan…. Transformant la figure du paysan en un roi déchu, une sorte de roi Lear des champs, le roman de Zola combine force de frappe réaliste et dimension tragique. Pour cette création, cette petite-fille de paysans s’est aussi nourrie de ses rencontres avec des agriculteurs. Dans ce spectacle, elle nous fait sentir la rudesse du travail agricole, mais aussi sa noblesse et sa beauté. Et trace un parallèle brûlant entre la situation du 19ème siècle et celle du 21ème siècle. Car hier comme aujourd’hui, la question que pose Zola demeure entre la grande propriété et la petite, laquelle des deux l’emportera ?Tout public

15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 19:00:00

fin : 2024-04-10 21:30:00

site du Théâtre en bois 15 route de Manom

Thionville 57100 Moselle Grand Est infos@nest-theatre.fr

