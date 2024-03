Semaine de la voix #26 Le Cube Villenave-d’Ornon, dimanche 21 avril 2024.

Semaine de la voix #26 Histoire d’opérettes Dimanche 21 avril, 14h30 Le Cube Tarif unique : 18 € • Sur réservation

Présenté par l’association Villenavelle à l’occasion de ses 30 ans.

Au programme de l’après-midi

Des extraits de :

La fille de Madame Angot

L’auberge du cheval blanC

Méditérranée…

Mise en scène : Blanca Fernandez

Chorégraphie : Julien Pud’homme

Avec : Blanca Fernandez, Marie Carmen Gomez-Marty, Ghislaine Hilbert, Didier Claveau, Cyril Fargues, Serge Garcia, Christian Lara, Stéphane Maynard et les chœurs de l’ensemble vocal Villanelle.

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 99 52 16 https://www.villenavedornon.fr/demarches-informations-services/location-de-salles/le-cube/ Le Cube se développe sur une surface de 517 m2 et peut accueillir jusqu'à 1554 personnes en configuration debout.

Ses gradins rétractables permettent d’envisager quatre configurations différentes.

Elle est adaptée pour recevoir des événements de types concerts, spectacles, conférences, grands repas etc.

Le Cube est équipé d’un guichet pour la billetterie, de vestiaires, de quatre loges, de gradins rétractables, d’un éclairage scénique complet, de tables rondes, chaises, office et local de plonge.