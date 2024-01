SELAH SUE PARC DES OISEAUX Villars Les Dombes, dimanche 8 septembre 2024.

A 32 ans, Selah Sue fait partie des piliers de la scène belge actuelle. Son troisième album studio Persona marque un renouveau artistique, tout en proposant une constante : la voix si caractéristique de Selah Sue, à la fois gorgée de soul chaleureuse et traversée de fêlures blues. A lui seul, ce timbre solaire contient toutes les personnalités de la chanteuse, à commencer par son optimisme, son énergie explosive et ses montées de fièvre capables de galvaniser des foules entières, mais aussi sa maturité, sa pudeur, ses fêlures intimes, son charme envoûtant.En suivant la fameuse devise de Socrate, «Connais-toi toi-même», Selah Sue trouve son équilibre et continue d’avancer, d’un pas plus assuré et plus serein, vers la lumière.

Tarif : 55.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-09-08 à 20:30

Réservez votre billet ici

PARC DES OISEAUX RD 1083 01330 Villars Les Dombes 01