Séjour Sports en milieu aquatique Centre de Vacances Chantemerle Seyne, mardi 13 août 2024.

Séjour Sports en milieu aquatique dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 – 25 août Centre de Vacances Chantemerle 1101 transport depuis Gap ou depuis Dignes les bains possible en mini bus

Le séjour se déroule du 14 août au 25 Août 2024

Nous pouvons accueillir jusqu’à 40 jeunes âgés de 6 à 17 ans au sein du centre de vacances.

Ces jeunes seront séparés par tranche d’âge: 6-11 ans, 12-17 ans

L’équipe sera composée de 5 animateurs dont un assistant sanitaire et un directeur de séjour.

Bienvenue dans l’univers de Chantemerle, entre ciel et terre notre centre de vacances propose un séjour sous le thème Sports en milieu aquatique en montagne.

Ainsi nous partons à la découverte des rivières de notre région et du lac de Serre Ponçon ainsi que de notre vallée de la blanche, de la piscine intérieure du centre.

Les transports sur place sont organisés par le centre de vacances grâce à nos véhicules.

Nous disposons de 2 véhicules 9 places et 1 véhicule 5 places pour organiser les sorties avec des rotations si nécessaire.

Nous aurons la chance de pouvoir participer à des activités canoé, kayak, rafting, bouée tractée, aquasplash, mais aussi randonnée aquatique en rivière, mini-golf, randonnée autour du centre et une nuit en bivouac ,visite du barage de Serre Ponçon pour les plus grands.

Isolé en pleine forêt et sur un domaine de 9 hectares, le centre se trouve à 4km du village de Seyne (Alpes de Haute Provence). Il a une capacité de 180 personnes. Ce centre, comme beaucoup d’autres, est pluriel c’est-à-dire, en capacité d’accueillir des personnes en situation de handicap. Il est donc accessible aux personnes à mobilité réduite, il dispose d’un ascenseur menant aux chambres équipées PMR.

Dans le domaine nous aurons accès à un terrain de foot, une salle cirque, des paniers de basket, un trampoline, des baby-foot ou encore des tables de ping-pong et une salle cheminée pour les veillées calmes, au domaine forestier entourant le centre et le coin cabane, une chose est sûre nous ne manquerons pas d’espace !

Toutefois des réunions régulières doivent être menées entre les différents DACM présents, afin de s’accorder sur l’utilisation des locaux, et ainsi limiter les brassages entre groupes.

Les repas sont confectionnés sur place par le chef cuisinier du centre. Les régimes alimentaires proposés sont les suivants : classique, sans viande, sans porc et végétarien.

