Séjour sportif SKI aux 2 Alpes à Pâques Chalet d’Aka Les Deux Alpes, samedi 20 avril 2024.

Séjour sportif SKI aux 2 Alpes à Pâques dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 20 – 27 avril Chalet d’Aka 799

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T20:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-27T00:00:00+02:00 – 2024-04-27T10:00:00+02:00

L’HEBERGEMENT SERA EN PENSION COMPLETE

Le chalet « d’Aka » (anciennement foyer Saint Benoît) est situé au cœur de la station des 2 alpes sur la commune de Venosc en France à 200 m du télésiège des diables.

Une énorme terrasse orientée Sud domine et offre une magnifique vue sur la Muzelle.

D’une capacité de 80 couchages, le Chalet d’Aka permet d’accueillir dans des chambres équipées de douches et WC de 3 à 6 personnes.

Le chalet nous sera réservé durant notre séjour.

La restauration en pension complète sera proposée. La nourriture sera de qualité et en quantité suffisante.

(Il est fortement conseillé à chaque participant de posséder une gourde personnelle et sa serviette).

DESCRIPTIF DE LA STATION: Les 2 Alpes

Située entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, dans le département de l’Isère, la célèbre station de ski des 2 Alpes a été édifiée en 1946 sur les anciens alpages des villages de Mont de Lans et de Venosc.

Dynamique, sportive et branchée Les 2 Alpes est l’une des plus grandes stations internationales de ski. Avec une neige naturelle garantie tout au long de la saison, grâce à son glacier culminant à 3600m d’altitude, et à un exceptionnel FREESTYLE LAND, le domaine skiable des 2 Alpes est un véritable paradis pour tous les passionnés de nouvelles glisses !

Les 2 Alpes certifient un accueil privilégié aux familles (Label FAMILLE PLUS) mais aussi un accueil irréprochable des vacanciers (Label QUALITE TOURISME).

La station des 2 Alpes, située dans le massif des Ecrins, dans l’Oisans, possède l’un des plus hauts sommets skiables des Alpes.

Son dénivelé maximum est de 2300m négatif, avec une piste partant du glacier à 3600m et allant jusqu’au village de Mont de Lans à 1300m … le tout sans utiliser une seule fois les remontées mécaniques.

Activités Culturelles et patrimoine possible lors de notre première journée:

Grotte glaciaire à 3200 m accessible par les télécabine et funiculaire

Maison de la Montagne : Médiathèque

Maison de la Montagne – Espace d’expositions

Ferme Communale de la Mollière Grotte de glace

Belvédère des Ecrins

Visite du Funiculaire

Musées Mémoires d’Alpinismes

Les 5 jours suivants seront orientés sur la pratique du ski avec notamment des cours avec des moniteurs de l’école de ski Française pour les débutants.

Chalet d’Aka 38520 Venosc Les Deux Alpes Vénosc Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0630180765 »}, {« type »: « link », « value »: « https://sosportsevasion.s2.yapla.com/fr/les-sejours-de-vacances »}, {« type »: « email », « value »: « sosportsevasion@gmail.com »}]

SKI GLISSE