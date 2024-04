Séjour Science et nature IME La passagère Saint-Malo, lundi 22 juillet 2024.

Séjour Science et nature dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 juillet IME La passagère 250

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-22T09:00:00+02:00 – 2024-07-22T18:00:00+02:00

Fin : 2024-07-26T09:00:00+02:00 – 2024-07-26T18:00:00+02:00

Sur la base de St Malo, nous organiserons 3 semaines de 5 jours à destination des enfants de 6 à 12 ans.

Chaque semaine, chaque enfant pourra choisir une dominante d’activités en lien avec la thématique du séjour :

Propositions pour les sciences et la nature : balades naturalistes, observations, activités de création, teintures végétales, exploration du milieu, manipulation d’outils, etc.

Sur place et pour chaque séjour, une équipe dédiée et formée, composée d’un ou une directrice, de 2

Une attention particulière sera portée aux temps de concertation, d’échanges et d’entraide entre les parties prenantes du séjour (équipe d’animation, groupes d’enfants).

2 temps de conseils d’enfants seront organisés, l’un au début du séjour, l’autre au milieu afin que les enfants puissent porter leurs avis, échanger et faire des choix collectivement pour le fonctionnement du séjour et les activités vécues.

Des groupes s’organiseront en commissions afin de favoriser le vivre ensemble et la vie collective.

Les jeunes seront ensemble en permanence pendant quelques jours. Il faudra trouver des règles communes et partagées, une organisation juste et équitable et enfin, laisser chacun profiter de ses vacances.

IME La passagère Route de 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « ronan.nivol@lesfrancas.bzh »}]

science nature