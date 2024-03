Séjour printemps de Bourges institution Sainte Marie Bourges, mardi 23 avril 2024.

Séjour printemps de Bourges dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 23 – 27 avril institution Sainte Marie 500

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T08:00:00+02:00 – 2024-04-23T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-27T00:00:00+02:00 – 2024-04-27T21:00:00+02:00

Le séjour permettra au participants de découvir l’ambiance et la réalité d’un festival de musique.

Le groupe sera hébergé en pension complète dans l’internat du lycée Ste Marie et bénéficiera de la dynamique, des aménagements et des activités impulsées par l’association nationale des CEMEA.

Les participants assisteront à 3 concerts, participeront chaque matin à des rencontres avec les artistes sélectionnés dans le dispositifs « Inouï » (dispositif tremplin du festival), et pourront visiter une à deux salles de concert, rencontrer des équipes techniques et/ou artistiques, assister aux balances…

Des temps et des espaces de pratiques artistiques seront accessibles sur le lieu d’accueil tout au long du séjour

D’autres propositions relatives à la découverte du patrimoine local pourront être proposée en fonction des opportunités

institution Sainte Marie 38 Rue Jean Baffier, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.centreloisirsetculture-eybens.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476242232 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@clc-asso.fr »}]

séjour vacances musique concert artiste groupe scène voyage rencontres