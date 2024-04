Séjour Nutrition Pleine Santé Malbuisson, mardi 23 avril 2024.

Séjour Nutrition Pleine Santé Malbuisson Doubs

Séjour nutrition pleine santé et qualité de vie.

Mardi Accueil et présentation du programme

Mercredi Yoga, biathlon et cuisine

Jeudi Visite du Fort Saint Antoine, yoga et conférence

Vendredi Préparation Bïrcher, yoga et debrief 840 840 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 15:00:00

fin : 2024-04-26 15:00:00

L’atelier de Donat

Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Séjour Nutrition Pleine Santé Malbuisson a été mis à jour le 2024-04-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS