Séjour Nature Île de loisirs Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes, lundi 22 avril 2024.

Séjour Nature dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 avril Île de loisirs Saint-Quentin-en-Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T10:00:00+02:00 – 2024-04-22T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-26T00:00:00+02:00 – 2024-04-26T17:28:00+02:00

Plus grande Île de loisirs de la région Ile-de-France avec 600 hectares de nature, avec une réserve naturelle nationale classée Natura 2000 et un plan d’eau de 120ha, l’Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, en partie située sur la commune de Trappes, est un écrin de verdure au coeur de l’agglomération.

Espace naturel privilégié et préservé, elle propose aussi de très nombreuses activités pour toute la famille: sentiers à pied ou à vélo, espace de pique-nique, ferme pédagogique avec des ateliers, visite de la réserve naturelle, et bien plus encore.

Île de loisirs Saint-Quentin-en-Yvelines 78190 Trappes-en-Yvelines Trappes 78190 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.francas02.fr »}]

Internet