SEJOUR NATURE Base de loisirs Pont d’Ouilly Pont-d’Ouilly

SEJOUR NATURE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 juillet Base de loisirs Pont d’Ouilly 90

L’association FLASH organise un séjour « NATURE » dans le cadre de son projet annuel pour le public 6/8 ans.

Le public sera hébergé dans des bungalows équipés au PAJ de Pont d’Ouilly

Les jeunes participeront à de nombreuses activités en lien avec la « nature » :

– Contes au fil des chemins : randonnée contée de 4 km, suivie d’une création et d’une restitution d’histoires par les enfants.

– Les petits bêtes de l’eau : pêche à l’épuisette, observation au bord de la rivière)

– Parcours accrobatique en hauteur à la Roche d’Oëtre : parcours sur un site naturel

– Escalade sur bloc

– Animotrésor : Jeu de piste pédagogique consacrée aux animaux de la forêt.

Muni d’un plan et d’une feuille de jeu, vous partirez à la recherche des animaux de la forêt ! A chaque étape une question vous est posée selon le niveau de difficulté choisi. La réponse donnée, définira l’étape suivante à atteindre… mais attention, à chaque mauvaise réponse vous rallonger votre parcours. A la fin du parcours, vous pourrez vérifier vos réponses et accéder à de nombreuses informations sur les animaux de la forêt !

Les activités sportives feront l’objet d’un échange autour des jeux olympiques et paralympiques « les activités proposées entrent-elles dans les jeux ? connaissez-vous des sports olympiques ? … » et les équipes pourront proposer des petits tournois lors des temps libre, en lien avec les valeurs de l’olympisme.

Soirée concert – veillée – soirée jeux

