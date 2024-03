Séjour jeunesse à Cancale Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, lundi 15 avril 2024.

Séjour jeunesse à Cancale Une envie de grand air ? C’est le séjour qu’il vous faut ! 15 – 20 avril Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T08:00:00+02:00 – 2024-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T08:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Séjour jeunesse à Cancale

Une envie de grand air ? C’est le séjour qu’il vous faut ! Escalade, activités nautiques, découverte de Cancale et de Saint Malo. Voyage en train, hébergement en Auberge de Jeunesse, pension complète et transport sur place en mini bus sur les différents lieux d’activités. Marielle et Denis vous attendent déjà à la gare de départ !

Séjour du lundi 15 au samedi 20 avril (sur inscription, 10-14 ans)

Renseignements et réservation :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 24 avenue du Lycée78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « alfreddevigny@chezalfred.info »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chezalfred.info »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130436585 »}] [{« link »: « mailto:alfreddevigny@chezalfred.info »}, {« link »: « http://www.chezalfred.info »}]

séjour jeunesse vacances