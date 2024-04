Séjour J’Apprends à Nager à Vernoux en Avril 24 Camping municipal le bois de prat Vernoux-en-Vivarais, mardi 23 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T09:00:00+02:00 – 2024-04-23T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T08:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:30:00+02:00

Les Activités :

=> du sport : Apprentissage de la Natation en piscine (tous les jours), 10 séances de natation du mardi au samedi, 2 séances de 1h par jour, avec des moments ludiques.

=> de la variété : découvrir le vélo, ou l’enchainement avec la Course à pied, Course d’orientation, sensibilisation au handicap, diététique, …en se regroupant avec d’autres jeunes qui pratiquent le triathlon,

=> des échanges : participer en groupe aux activités, solidarité, écoute, bienveillance. Partager avec les plus grands.

