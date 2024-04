SEJOUR ENVIRONNEMENT ET GRIMPE Base de loisirs Pont d’Ouilly Pont-d’Ouilly, lundi 29 juillet 2024.

SEJOUR ENVIRONNEMENT ET GRIMPE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 29 juillet – 2 août Base de loisirs Pont d’Ouilly 90

L’association FLASH organise un séjour « ENVIRONNEMENT ET GRIMPE » dans le cadre de son projet annuel pour le public 9/13 ans.

Le public sera hébergé dans des bungalows équipés au PAJ de Pont d’Ouilly

Les jeunes participeront à de nombreuses activités orientées autour de l’environnement et du sport :

– Course d’orientation : par équipe et par carte d’orientation, vous devez trouver les balises demandées à l’aide d’une carte.

– Parcours accrobatique en hauteur à la Roche d’Oëtre : parcours sur un site naturel

– Randonnée : Tout au long du parcours, différentes activités sont proposées en lien avec le paysage, la faune, la flore ou les contes. La randonnée de 8,5 km de la Roche d’Oëtre à Pont-d’Ouilly permet de joindre le parc accrobranche de la Roche d’Oëtre à la base de plein air, tout en découvrant les paysages de la Suisse Normande.

– Canoë-Kayak : Vous naviguerez en canoë ou en kayak sur le fleuve de l’Orne ou la rivière Le Noireau. L’initiation abordera différents thèmes sous forme de jeux d’équilibre, direction, franchissement d’un barrage simple, dessalage …

– Animotrésor : Jeu de piste pédagogique consacrée aux animaux de la forêt.

Muni d’un plan et d’une feuille de jeu, vous partirez à la recherche des animaux de la forêt ! A chaque étape une question vous est posée selon le niveau de difficulté choisi. La réponse donnée, définira l’étape suivante à atteindre… mais attention, à chaque mauvaise réponse vous rallonger votre parcours. A la fin du parcours, vous pourrez vérifier vos réponses et accéder à de nombreuses informations sur les animaux de la forêt !

Des activités en lien avec les valeurs de l’olympisme seront mis en place par l’équipe d’animation pendant le séjour : quizz olympique et paralympique, tournois sportifs, débat

Soirée concert – veillée – soirée jeux

Base de loisirs Pont d'Ouilly 11 rue du stade René Vallée, 14690, 14690 Pont-d'Ouilly Pont-d'Ouilly 14690 Calvados Normandie

