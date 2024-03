Séjour enfance Primevère Lesson : Au cœur des volcans Gite du Cros Bas Rochefort-Montagne, lundi 15 avril 2024.

Séjour enfance Primevère Lesson : Au cœur des volcans dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 19 avril Gite du Cros Bas Selon QF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T10:00:00+02:00 – 2024-04-15T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-19T00:00:00+02:00 – 2024-04-19T18:30:00+02:00

Du lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2024, le Centre Socioculturel Primevère Lesson situé au sud de Rochefort, en Charente maritime, propose un séjour basé à Rochefort Montagne, dont la thématique principale est la découverte des volcans (et qui s’inscrit dans la continuité de la découverte de tous les Rocheforts de France, débutée en 2021)

Les enfants vivront pendant 5 jours et 4 nuits dans un gite à Rochefort-Montagne, aux pieds du Puy de Dôme, où ils seront hébergés et vivront leurs routines quotidiennes avant de partir chaque jours vers de nouvelles aventures.

Le programme d’activités qui sera proposé s’accentuera principalement autour d’activités en plein air, de randonnées et de visites guidées afin de découvrir les volcans, leur histoire, leur fonctionement, mais aussi le patrimoine de la région du séjour, son folklore et son passé.

Les objectifs du séjour, s’ancrent dans les objectifs principaux de chaque séjour proposé par le centre socioculturel Primevère Lesson, à savoir :

– Favoriser l’autonomie et l’initiative

– Favoriser le respect et le vivre ensemble

– Renforcer l’estime de soi et l’épanouissement

– Favoriser l’ouverture sociale et culturelle

– Permettre aux enfants d’apprendre en s’amusant

Les enfants seront encadrés par des professionnels de l’animation, animateurs du centre socioculturel Primevère Lesson.

Gite du Cros Bas 63210 Rochefort Montagne Rochefort-Montagne 63210 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « j.fleuret.apl@gmail.com »}]

