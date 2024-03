SEJOUR – CAMP DU PHARE OUEST camping maison de la baie Plounéour-Brignogan-Plages, lundi 22 juillet 2024.

SEJOUR – CAMP DU PHARE OUEST dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 juillet camping maison de la baie 25,00€ (5€ / jour), sur inscription, habitant du Quartier Villejean – Rennes (35000) – Utilisation d’aides possibles (ex : VACAF / chèques vacances…)

Début : 2024-07-22T09:30:00+02:00 – 2024-07-22T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-26T09:30:00+02:00 – 2024-07-26T18:29:00+02:00

C’est à travers le prisme de notre projet jeunesse « Espace Loisirs » que se développe notre demande. En relance depuis septembre 2023, « L’Espace Loisirs » est un lieu permettant aux 10/14 ans, adhérents de notre association, de bénéficier toute l’année d’un lieu d’accueil, d’écoute, d’activités et d’expérimentations. Facilitant l’épanouissement au cours de l’âge, ce projet est un trait d’union entre les propositions du secteur enfance de notre association et le projet jeunesse Maison Verte (12/17 ans) que nous développons en parallèle. En effet, l’Espace Loisirs rend accessible une entrée en douceur dans la préadolescence pour les plus grands enfants en recherche de plus d’autonomie tout en offrant la possibilité aux grands préadolescents d’accéder à la Maison Verte dès lors qu’ils s’en sentent capables.

Depuis son existence, l’Espace Loisirs étonne par une fréquentation massivement féminine donnant à penser que ce projet propose une réponse à ces jeunes (principalement âgés de 10 à 12 ans) en recherche d’un lieu entre paire, favorisant l’expression et la découverte de pratiques dédiées et adaptées. Le croisement de nos constats donne à penser que ce public semble être sans référence éducative (hormis l’école et le milieu familial), se retrouvant alors essentiellement sur l’espace public. Le temps des vacances scolaires, un autre public – plus mixte – apparaît par l’intérêt que propose le dynamisme des programmations jeunesse, il convient de prendre en compte ses attentes et de mettre en place les conditions optimales afin de laisser une place à chacun.

Le projet de séjour « Campement du Phare Ouest » vise à répondre tant aux public que nous accueillons toute l’année sur nos équipements jeunesse qu’aux jeunes fréquentant – ou non – les autres espaces qui leurs sont dédiés. En faisant appel à la structure « Rêves de Mer », basée à Plouneour-Trez (Finistère Nord – camping Maison de la Baie) nous cherchons à garantir un accès à un séjour à moindre coût pour les familles, tout en proposant une diversité d’activités ludico-éducatives. En effet, le site dispose d’emplacements équipés en tentes collectives (avec nécessaire de couchage) et tente cuisine aménagée / équipée. Cela diminuant l’impact financier annexe des séjours traditionnels (le matériel de couchage / camping étant prévu par l’organisme et notre association). D’autre part, la richesse du lieu assure la mise en place d’activités de découverte (telles que : char à voile, paddle géant, kayak, escalade, tir à l’arc…) et d’animations nature et patrimoine (telles que : pêche à pied, ornithologie, le Dolven de Dievet, le circuit des Fontaines, le musée des Traditions, la Baie et le Phare de Pontusval, la visite d’un ancien village de pêcheurs entièrement restauré ou encore des sensibilisations sur l’écosystème local), autant de propositions qui sont encore à affiner avec les jeunes dans la construction du projet.

Prévu du 22 au 26 juillet 2024, ce séjour comprendra également des temps d’animation construits par l’équipe d’animation encadrante, des veillées, des temps libres et permettra à différents publics de se côtoyer et de s’organiser pour s’investir dans les différentes tâches quotidiennes inhérentes à ce type de projet.

Ce projet est à destination de 14 jeunes Villejeannais·e·s âgés de 10 à 14 ans. Respectant les valeurs d’égalité, de fraternité et de laïcité de la République, il est ouvert à tous les jeunes adhérents de notre association.

Une priorité sera portée pour les jeunes les plus éloignés des départs en vacances de par les difficultés sociales et financières vécues par les familles.

Une vigilance forte sera portée sur la mixité du groupe et la répartition des tâches à effectuer le temps de la durée du séjour afin de maximiser l’accès au public féminin.

L’équipe professionnelle, volontairement mixte et sensibilisée aux valeurs de l’égalité femmes-hommes prendra en considération la composition du groupe dans son entièreté et sera vigilant à la place de chacun.

Pour l’inscription au séjour, il sera demandé une participation de 25€ aux familles (5€/jour) garantissant leur engagement. Pour assurer l’accessibilité les familles pourront faire valoir leur droit VACAF afin d’amoindrir cette charge financière.

Les jeunes pourront également utiliser l’argent récolté au cours d’actions d’autofinancement organisées par l’équipe jeunesse en amont du séjour.

Afin de nouer des liens de confiance et d’interconnaissance, une rencontre entre les familles et l’équipe pédagogique sera programmée en amont du départ. Cette dernière ayant pour but de présenter le projet pédagogique et de répondre aux questions / problématiques des familles afin de lever toutes difficultés entravant l’inscription de leurs enfants.

Objectifs pour les jeunes :

Pour les jeunes il s’agit de :

– Découvrir un nouvel environnement géographique et culturel,

– Permettre une rupture avec le quotidien et notamment le cadre de vie,

– Expérimenter un temps de vacances hors du milieu familial,

– S’initier à de nouvelles pratiques et développer de nouveaux apprentissages,

– Profiter d’un réel temps de vacances avec des pairs.

