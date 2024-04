Séjour BD à Angoulême Maison Bernard Saint-Yrieix-sur-Charente, samedi 20 avril 2024.

Séjour BD à Angoulême dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 20 – 27 avril Maison Bernard Coût du séjour par enfant = 680€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T08:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T08:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:00:00+02:00

La Direction Enfance Jeunesse de la ville de Seclin met en place des ateliers BD au sein de de ses Accueils de Loisirs au sein des collèges de la ville durant les Temps du midi ainsi que le vendredi à la bibliothèque municipale.

Dans un souci de continuité éducative, la ville propose un séjour BD à Angoulême, capitale internationale de la BD, pour 12 jeunes participant ou non à nos ateliers.

Le séjour a pour objectifs de visiter des lieux culturels (Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, la bibliothèque de la Bande Dessinée, Maison des auteurs, le vaisseau Moebius, la passerelle Hugo Pratt, les Chais Magellis, le parcours des murs peints …), de rencontrer des auteurs et participer à des ateliers; mais également de découvrir la ville et ses alentours.

L’hébergement sera en gestion libre dans le gîte « Mison Bernard » situé à la base de voile « Eric Tabarly » au 20 rue du plan d’eau, 16710 Saint-Yrieix.

Maison Bernard 20 rue du plan d'eau 16710 saint yrieix Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine