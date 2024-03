séjour à Etel Camping La Falaise Etel Étel, lundi 15 juillet 2024.

séjour à Etel dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 19 juillet Camping La Falaise Etel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-15T08:30:00+02:00 – 2024-07-15T23:30:00+02:00

Fin : 2024-07-19T08:30:00+02:00 – 2024-07-19T23:30:00+02:00

Le séjour se déroulera sur la commune morhbiannaise d’Etel (56) au sein du camping La Falaise du 15/07/2024 au 19/07/2024.

Un groupe de 7 jeunes seront présents pour ce séjour. Les activités seront décidés par le groupe de jeunes en amont, dans la mesure où celles-ci sont réalisables.

Camping La Falaise Etel Rue de la barre 56410 Etel Étel 56410 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://cadets.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0633772149 »}, {« type »: « email », « value »: « jeunesse@cadets.fr »}]