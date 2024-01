L’OISEAU DE FEU SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, samedi 15 juin 2024.

15 juin – 20H30 / Avant-concert à 20H en présence d’Orchestre à l’École et d’Adrien PerruchonLa Seine Musicale, Boulogne-BillancourtAuditorium Patrick DevedjianL’Orchestre Lamoureux revient à la Seine Musicale avec son directeur musical et un programme aux accents slaves et populaires où se confrontent toujours chefs d’œuvres et découvertes. L’Oiseau de Feu, l’un des plus grands ballets d’Igor Stravinsky, inspiré par un conte russe et immortalisé par le dessin animé Fantasia 2000, dialoguera avec un florilège de pièces pour violon et orchestre sous l’archet virtuose et toujours créatif d’Alexandra Soumm, l’occasion d’entendre la musique concertante de Maurice Ravel, César Thomson et Marie Jaëll, ainsi que de découvrir le virevoltant ballet d’André Messager Les deux pigeons. Venez assister à notre avant-concert à 20h en présence d’Orchestre à l’École !Retrouvez également les musiciens de l’Orchestre Lamoureux lors d’un Bébé Concert à 11h.Orchestre LamoureuxAdrien Perruchon, directionAlexandra Soumm, violonPROGRAMMEMarie JaëllRomance pour violon et orchestreCésar ThomsonRhapsodie TziganeMaurice RavelTziganeAndré MessagerLes deux pigeons, suite de balletIgor StravinskyL’Oiseau de Feu, suite de 1945Adrien Perruchon, directionAlexandra Soumm, violonDurée : 1h30 environ avec entracte 15minCe billet vous donne accès à l’avant-concert dès 20h00 avec Orchestre à l’Ecole.

Tarif : 15.00 – 50.00 euros.

Début : 2024-06-15 à 20:30

Réservez votre billet ici

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92