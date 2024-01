LE FANTOME DE L’OPERA – LE FANTOME DE L’OPERA – JEAN-FRANCOIS ZYGEL SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, jeudi 25 avril 2024.

Les Grandes ŒuvresTitre : Le Fantôme de l’Opéra par Jean-François ZygelSous-Titre : En ciné-concertDate : Jeudi 25 avrilHoraire : 17hDistribution : Jean-François Zygel, pianoProgramme : Le Fantôme de l’Opéra, 1925, Rupert JulianLes Grandes Œuvres de l’Auditorium de La Seine Musicale sont le rendez-vous des ensembles sur instruments d’époque et des orchestres symphoniques. L’orchestre résident à La Seine Musicale, Insula orchestra, ainsi que les grands orchestres français et internationaux dirigés par de grands chefs d’orchestre se produisent aux côtés des solistes qui font l’actualité de la musique classique.Adapté à l’écran en 1925 par Rupert Julian d’après le roman de Gaston Leroux, Le Fantôme de l’Opéra est à la frontière entre le polar et le fantastique, l’horreur et la poésie. Ce film aux décors somptueux exploite les dédales de l’Opéra Garnier et le thème de l’amour impossible entre une chanteuse et un mystérieux fantôme, incarné par le génial Lon Chaney, « l’homme aux mille visages »… Le célèbre pianiste et compositeur Jean-François Zygel propose une nouvelle interprétation musicale de ce chef-d’œuvre du cinéma muet. Frissons garantis pour ce ciné-concert !

Tarif : 10.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-04-25 à 20:30

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92