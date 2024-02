Sées en scène Sées, samedi 22 juin 2024.

Sées en scène Sées Orne

Vendredi

Le spectacle retrace l’histoire de Sées à travers une succession de tableaux vivants. Au sein d’un patrimoine architectural magnifique, 120 acteurs, 30 danseurs, 10 véhicules et 15 chevaux emmènent le public à travers les époques (période gallo romaine, ère des vikings, visites de Saint Louis puis de Napoléon). La dernière partie est consacrée à la période 1940-1944 et décrit l’exode, l’occupation allemande, la résistance, et la libération par les forces américaines et françaises.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-29

1 Rue d’Argentré

Sées 61500 Orne Normandie seesenscene@gmail.com

