Spectacle FUGAIN fait BANDEAPART Salle Marcillet Sedan, samedi 13 avril 2024.

Spectacle FUGAIN fait BANDEAPART Salle Marcillet Sedan Ardennes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

« Pour ce spectacle, aller à l’essentiel, pour moi et pour nous tous, c’était de faire simple, sans falbala, pour que les émotions restent intactes. On a pris des incontournables, des éternelles et des inédites. On a tout mélangé, on a rajouté, réajusté et mis sur pied ce moment de musique, de mots et de chansons qu’on va passer ensemble.Quant à ma bande, je vous jure que c’est une bande pas comme les autres, vraiment à part. Donc très logiquement on s’est dit Bandapart !… Et hop ! Fugain fait Bandapart , un spectacle qui a toutes les chances d’évoluer encore et encore… Tant que je serai vivant. Michel FUGAIN

EUR.

Salle Marcillet Place Crussy

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



L’événement Spectacle FUGAIN fait BANDEAPART Sedan a été mis à jour le 2024-01-17 par Ardennes Tourisme