Secrets du Ballet Lille Grand Palais Lille, samedi 8 juin 2024.

Secrets du Ballet Un spectacle de | 3e étage

Avec la participation exceptionnelle de | Solistes et danseurs de l’Opéra de Paris 8 et 9 juin Lille Grand Palais

Début : 2024-06-08T20:00:00+02:00 – 2024-06-08T21:45:00+02:00

Fin : 2024-06-09T17:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:45:00+02:00

Depuis ses débuts, 3e étage creuse dans le monde de la danse un sillon particulier, en mettant l’héritage de la plus ancienne tradition du monde du ballet au service de spectacles virtuoses et surprenants, accessibles et compréhensibles pour un public d’aujourd’hui.

Le concept original “Secrets du Ballet” est une série dont chaque épisode entremêle les plus beaux moments du répertoire avec des explications et illustrations dansées qui, en révélant leurs nuances cachées, font découvrir les œuvres — et leurs interprètes — sous un nouveau jour.

De la Belle au Bois Dormant à Roméo & Juliette, du quinconce à la gargouillade, de la pointe de la pointe au bout de la chaussette, sans jamais oublier Louis XIV et ses entrechats royaux… “Secrets du Ballet” propose à tous, connaisseurs comme novices, une vision riche et diverse, pleine de sauts et de pirouettes, d’exigence et d’humour… des dessous — et dessus — du monde de la danse.

Dans des costumes et lumières d’une qualité exceptionnelle, ce nouveau volet est comme toujours interprété par certains des plus remarquables talents du Ballet de l’Opéra de Paris.

Lille Grand Palais 1 Boulevard des Cités-Unies, 59777 Lille Lille 59042 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/secrets-lille »}]