Secrets de beauté antiques Musée archéologique Saintes, samedi 18 mai 2024.

Secrets de beauté antiques En demi-classe, les élèves découvrent tour à tour les collections du musée et la mode gallo-romaine avec essayage de tenues et accessoires, et la méthode de création de parfums antiques. Samedi 18 mai, 07h00 Musée archéologique Programme réservé aux écoles de Saintes | Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T07:00:00+02:00 – 2024-05-18T07:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T07:00:00+02:00 – 2024-05-18T07:30:00+02:00

En demi-classe, les élèves découvrent tour à tour les collections du musée et la mode gallo-romaine avec essayage de tenues et accessoires, et la méthode de création de parfums antiques.

VENDREDI 17 MAI

Horaires : 9h30 | 11h | 13h30 | 15h

Durée : 1h30

Cycles 3 ou 4

Musée archéologique Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 97 73 85 http://www.ville-saintes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 82 79 09 »}] Ce musée rappelle la grandeur de Mediolanum, la Saintes antique, l’une des plus grandes villes de Gaule romaine. De nombreux objets retrouvés lors des multiples fouilles archéologiques en témoignent.

La salle d’exposition, consacrée à la vie quotidienne à Mediolanum, se décline en six thèmes: le décor et la maison, l’alimentation et la vaisselle, la parure et les soins du corps, l’habillement, les jeux et les loisirs et les rites domestiques.

© Ville de Saintes