Second marché artisanal et de créateurs du Razès Salle des fêtes de Cambieure Cambieure

Second marché artisanal et de créateurs du Razès

Suite au succès de la première édition en mai 2023, le comité des fêtes de Cambieure organise un second marché artisanal et de créateurs du Razès, le dimanche 21/04/2024, à la salle des fêtes, de 10h à 18h.

L’idée est de mettre en valeur le savoir-faire de nos artisans locaux, qui bien souvent, peine à se faire connaître.

Vous y trouverez des nouveaux exposants et des idées de cadeaux originaux, pour vous ou votre entourage, sans oublier les fêtes des mères et des pères qui approchent.

Nous vous espérons nombreux, pour encourager l’artisanat local et visiter notre belle région du Razès.

Salle des fêtes de Cambieure 30 Rue de l'Eglise 11240 Cambieure Cambieure 11240 Aude Occitanie 0671356344 https://www.facebook.com/Cambieure comitedesfetescambieure@gmail.com Dans la salle des fêtes de Cambieure, suivre le fléchage. Entrée gratuite

Marché artisanal