Séance dédicace de Marc-Henri Barrabé et Stéphane Jacquet, à Vire-Normandie. Vire Normandie, samedi 6 juillet 2024.

Séance dédicace de Marc-Henri Barrabé et Stéphane Jacquet, à Vire-Normandie. Vire Normandie Calvados

Retrouvez Marc-Henri Barrabé et Stéphane Jacquet, deux passionnés d’histoire, pour une séance dédicace du Tome 3 de La Percée du Bocage. Il retrace la suite de la percée à travers le bocage au début du mois d’août 1944.

Comme les précédents, cet ouvrage, incontournable pour les passionnés de la Bataille de Normandie s’appuie sur de nombreuses photos, cartes, journaux de marche des unités et des témoignages.

Retrouvez Marc-Henri Barrabé et Stéphane Jacquet, deux passionnés d’histoire, pour une séance dédicace du Tome 3 de La Percée du Bocage. Il retrace la suite de la percée à travers le bocage au début du mois d’août 1944.

Comme les précédents, cet ouvrage, incontournable pour les passionnés de la Bataille de Normandie s’appuie sur de nombreuses photos, cartes, journaux de marche des unités et des témoignages. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 14:00:00

fin : 2024-07-06 18:00:00

Place du 6 Juin 1944

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

L’événement Séance dédicace de Marc-Henri Barrabé et Stéphane Jacquet, à Vire-Normandie. Vire Normandie a été mis à jour le 2024-03-01 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie