Séance de prévention du mal de dos et stretching général SIUAPS Rennes, mardi 14 mai 2024.

Séance de prévention du mal de dos et stretching général Pour prévenir le mal de dos? Une seule solution! Le mouvement! Et de bonnes habitudes. 14 et 16 mai SIUAPS Gratuit

Début : 2024-05-14T13:00:00+02:00 – 2024-05-14T14:00:00+02:00

Fin : 2024-05-16T13:00:00+02:00 – 2024-05-16T14:00:00+02:00

Ce cours mélange des exercices de mobilité, de renforcement et d’étirement du dos, ainsi qu’un stretching de tout le corps.

– mardi 14 mai, de 13h à 14h en Salle de Gymnastique de La Harpe

– Jeudi 16 mai, de 13h à 14h en Salle de Danse du bâtiment 35 Beaulieu

Les tapis sont fournis. Prévoir une bouteille d’eau et une tenue souple.

Inscription obligatoire à partir du mercredi 20 mars à 13h sur le site « mon espace siuaps«

