Séance de cinéma Pauvres créatures Villé, mardi 6 février 2024.

Séance de cinéma Pauvres créatures Villé Bas-Rhin

Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d’apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s’enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d’égalité et de libération. EUR.

53 route de Bassemberg

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est contact@mjc-levivarium.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 20:30:00

fin : 2024-02-06



