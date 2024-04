Séance de cinéma « Migration » Salle des fêtes Gissey-sur-Ouche, samedi 13 avril 2024.

Séance de cinéma « Migration » Salle des fêtes Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

La famille Colvert se lance dans un périple vers la Jamaïque mais leur plan si bien tracé va vite battre de l’aile. La tournure aussi chaotique et inattendue que vont prendre les évènements va les changer à jamais et leur apprendre beaucoup plus qu’ils ne l’auraient imaginé.

« Aussi inventif dans son scénario que dans sa réalisation, Benjamin Renner signe un film familial euphorisant où les bonnes idées se ramassent à la pelle ».

« Hilarant, surtout grâce au formidable personnage de Gwen, intelligent et émouvant, Migration , qui nous permet, grâce à une remarquable animation en 3D, de voler en compagnie des oiseaux, est beau comme l’envol d’un canard sauvage… « . 3.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 16:00:00

fin : 2024-04-13 17:30:00

Salle des fêtes 5, place Auguste Drouot

Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Séance de cinéma « Migration » Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2024-04-02 par COORDINATION CÔTE-D’OR