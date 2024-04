Séance Ciné-débat L’histoire du chameau qui pleure Espace ABC Pays de Belvès, samedi 20 avril 2024.

Séance Ciné-débat L’histoire du chameau qui pleure Espace ABC Pays de Belvès Dordogne

L’histoire du chameau qui pleure

Film de Byambasuren Davaa et Luigi Falorni.Un conte poétique et musical mongol. Au

printemps dans une famille de nomades mongols du désert de Gobi, une chamelle donne

naissance à un petit tout blanc qu’elle rejette et refuse de laisser téter. Les deux enfants

aînés de la famille sont envoyés à la ville chercher un musicien pour faire renaître les

émotions de la chamelle grâce à un rite musical…

L’histoire du chameau qui pleure .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 17:00:00

fin : 2024-04-20

Espace ABC Ancienne école maternelle

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine abcbelves@gmail.com

L’événement Séance Ciné-débat L’histoire du chameau qui pleure Pays de Belvès a été mis à jour le 2024-03-29 par Périgord Noir Vallée Dordogne