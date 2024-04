Séance ciné-culte jeudi 18 avril à 20h30 » Remorques » de Jean Grémillon. Cinéma les enfants du Paradis Chartres, jeudi 18 avril 2024.

Séance ciné-culte jeudi 18 avril à 20h30 » Remorques » de Jean Grémillon. Séance unique ciné-culte jeudi 18 avril à 20h30 » Remorques » de Jean Grémillon. Jeudi 18 avril, 20h30 Cinéma les enfants du Paradis https://enfantsparadis.cineparadis.fr/FR/41/tarifs-cinema-les-enfants-du-paradis-chartres.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T20:30:00+02:00 – 2024-04-18T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-18T20:30:00+02:00 – 2024-04-18T22:30:00+02:00

Séance animée et présentée par Dominique Beaufort président de l’association CINECLAP.

REMORQUES

Le capitaine du remorqueur le Cyclone, André Laurent, se voit contraint de quitter précipitamment la noce d’un de ses marins pour aller au secours du Mirva. Il abandonne ainsi sa femme Yvonne et la mariée. Au matin, le Cyclone remorque le Mirva avec à son bord Catherine, la femme du capitaine dont André Laurent va tomber amoureux. Entre sa femme gravement malade et celle qu’il aime, Laurent choisira la dernière. Il lui offre de partir avec lui, mais cette dernière refuse. Il finira par perdre les deux femmes qu’il aimait.

Genre : Drame, Romance, Action

Durée : 01h21 Réalisation : Jean Grémillon

Acteurs : Jean Gabin, Madeleine Renaud, Michèle Morgan, Fernand Ledoux, Nane Germon

Cinéma les enfants du Paradis 13 place de la Porte Saint Michel 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

cinéculte Jean Gabin