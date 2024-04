Séance ciné-club de l’association Cinéclap mardi 09 avril à 20h30 « Rebecca » Alfred Hitchcock, en VOST. Cinéma les enfants du Paradis Chartres, mardi 9 avril 2024.

Séance ciné-club de l’association Cinéclap mardi 09 avril à 20h30 « Rebecca » Alfred Hitchcock, en VOST. Séance ciné-club de l’association Cinéclap mardi 09 avril à 20h30 « Rebecca » Alfred Hitchcock, en VOST. Mardi 9 avril, 20h00 Cinéma les enfants du Paradis https://enfantsparadis.cineparadis.fr/

Début : 2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T22:30:00+02:00

Séance animée et présentée par Dominique Beaufort président de l’association CINECLAP.

TOUT PUBLIC

REBECCA

Mrs. Edythe Van Hopper, respectable veuve déjà âgée, accompagnée de sa jeune demoiselle de compagnie, est en villégiature à Monte-Carlo dans l’hôtel Côte-d’Azur, lorsque leur chemin croise celui de Maxim de Winter, riche veuf, qui n’a aucun mal à séduire la jeune fille et, dans la foulée, à l’épouser et l’emmener dans sa demeure ancestrale de Manderley, quelque part sur la côte sud-est de l’Angleterre. Les premiers contacts avec le personnel du château, régenté par la peu amène gouvernante Mrs. Danvers, sont glaciaux. Cette dernière, en effet, attachée depuis toujours au service de la précédente Mrs. de Winter, Rebecca, et lui vouant une passion sans limite, même à titre posthume, n’accepte pas l’intrusion de l’« usurpatrice ». Le souvenir de l’épouse disparue et vénérée continue de hanter le château sombre.

Genre : Drame, Thriller, Mystère, Romance, Psychologie

Durée : 03h10 Réalisation : Alfred Hitchcock

Acteurs : Laurence Olivier, Joan Fontaine, George Sanders, Judith Anderson, Nigel Bruce

Cinéma les enfants du Paradis 13 place de la Porte Saint Michel 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

