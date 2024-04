Séance ciné-club de l’association Cinéclap mardi 04 juin à 20h30 « It must be heaven » de Elia Suleiman en VOST. Cinéma les enfants du Paradis Chartres, mardi 4 juin 2024.

Séance ciné-club de l’association Cinéclap mardi 04 juin à 20h30 « It must be heaven » de Elia Suleiman en VOST. Séance ciné-club de l’association Cinéclap mardi 04 juin à 20h30 « It must be heaven » de Elia Suleiman en VOST. Mardi 4 juin, 20h30 Cinéma les enfants du Paradis https://enfantsparadis.cineparadis.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-04T20:30:00+02:00 – 2024-06-04T22:30:00+02:00

Fin : 2024-06-04T20:30:00+02:00 – 2024-06-04T22:30:00+02:00

Séance animée et présentée par Dominique Beaufort président de l’association CINECLAP.

Synopsis

ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, avant de réaliser que son pays d’origine le suit toujours comme une ombre. La promesse d’une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie.

Un conte burlesque explorant l’identité, la nationalité et l’appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se sentir » chez soi » ?

4 décembre 2019 en salle | 1h 42min | Comédie, Drame

De Elia Suleiman | Par Elia Suleiman

Avec Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik Kopty

Cinéma les enfants du Paradis 13 place de la Porte Saint Michel 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

ciné club version original