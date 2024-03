Se laisser conter la langue des objets… Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh, samedi 18 mai 2024.

Les archéologues du sensible

L’exercice de médiation-restitution proposé aux élèves lors de la Nuit des Musées les conduit à partager leur expérience sur un travail de création pluridisciplinaire réalisé sur un temps long, celui d’une année scolaire. Un projet qui les a fait plonger au coeur de leur environnement quotidien à travers une étude du patrimoine du village de Vicq sur Breuilh et qui leur a permis d’entretenir un lien étroit, personnel et presque intime avec les œuvres du musée de la commune de leur école.

Capables de jongler entre une approche scientifique et historique et une approche artistique et poétique, les enfants nous feront entendre la voix et la langue de ces objets virtuoses, fantaisistes, transcendés.

En se plaçant dans la peau d’archéologues du sensible ils nous proposeront une lecture originale et décalée de la vie de ces objets.

Musée & Jardins Cécile Sabourdy 2 rue du musée Cécile Sabourdy 87260 Vicq sur Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 00 67 73 https://museejardinscecilesabourdy.wordpress.com/ https://www.facebook.com/musee.jardins.cecile.sabourdy Le Musée Cécile Sabourdy présente depuis 2014 des expositions dédiées aux pratiques inclassables dans l’ancien presbytère du XVIIe siècle de la petite commune de Vicq‑sur‑Breuilh.

Sur trois niveaux, cet Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) propose à la fois une collection permanente, visible toute l’année, tournée vers les artistes Naïfs, Bruts ou Singuliers du Limousin et des expositions temporaires faisant se rencontrer de façon thématique artistes autodidactes et professionnels d’horizons géographiques et temporels différents.

Ce musée d’art consacré aux Naïfs, Bruts et Singuliers permet d’aborder les sujets les plus divers au travers des peintures, dessins, gravures, sculptures, objets d’arts et tapisseries présentés par roulement au gré des expositions. Musée à 20 minutes de Limoges, parking à proximité du musée

Laura Girard