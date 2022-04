Schneegansfascht à Pfetterhouse Pfetterhouse Pfetterhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Pfetterhouse Haut-Rhin Pfetterhouse Situé dans le triangle Alsace, Suisse, Territoire de Belfort, le village de Pfetterhouse fort de ses 1 000 habitants organisera sa fête du village, le premier week-end de juillet.

Aussi appelée « Schneegansfacht » du nom du sobriquet des villageois, la fête du village regroupe chaque année une dizaine de buvettes et guinguettes gastronomiques tenue par les associations locales qui n’hésitent pas durant ce week-end à sortir le grand jeu et vous offrir des spécialités du terroir telles les escargots, les tartes flambées, le roulé de porc braisé, le jambon chaud, l’assiette asiatique, les crêpes ou encore le menu comtois, les terrines maison sans oublier les grillades de toutes sortes au feu de bois. La fête foraine s’établira sur le parking de la salle attirant grands et petits dans son tourbillon avec les autos box, la chenille « le Montana », le stand de tir, le manège enfantin, le trampoline mais aussi la pêche aux canards, les barbes à papa, les jeux d’adresse,

L'animation dans les rues sera assurée samedi soir par la Gugg'Artepfel de Bartenheim qui viendra pour la première fois à Pfetterhouse. Un des points forts du week-end sera sans nul doute le défilé aux lampions de samedi soir 6 Juillet (départ centre village 23h00) suivi du traditionnel feu d'artifice, tiré à côté de la salle des fêtes (23h30), le tout offert par la Municipalité.

L'animation dans les rues sera assurée samedi soir par la Gugg'Artepfel de Bartenheim qui viendra pour la première fois à Pfetterhouse. Un des points forts du week-end sera sans nul doute le défilé aux lampions de samedi soir 6 Juillet (départ centre village 23h00) suivi du traditionnel feu d'artifice, tiré à côté de la salle des fêtes (23h30), le tout offert par la Municipalité.

