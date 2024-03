Scèno’Ciné : Welfare Cinéma l’Univers Lille, mardi 16 avril 2024.

Scèno’Ciné : Welfare Format Cinéma-Théâtre / Une projection et écho à la programmation du Théâtre du Nord Mardi 16 avril, 19h30 Cinéma l’Univers Prix libre

Frederick Wiseman | Documentaire | Etats-Unis | 1973 | 167 min

1973. Les problèmes de logement, de santé, de chômage, de maltraitance frappent les Américains les plus pauvres. Dans un bureau d’aide sociale new-yorkais, employés et usagers se retrouvent démunis face à un système qui régit leur travail et leur vie.

Cette séance est en lien avec le spectacle Welfare, mise en scène par Julie Deliquet, joué du 17 au 19 avril au Théâtre du Nord.

La séance est suivie d’un débat en salle.

Cinéma l'Univers 16 rue Georges Danton, lille Lille 59000