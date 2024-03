Scène ouverte L’Argonaute Orléans, mardi 2 avril 2024.

Scène ouverte Tous intruments / tous styles Mardi 2 avril, 20h00 L’Argonaute

C’est parti pour une nouvelle scène ouverte ! On vous attend nombreux.ses pour être un max de musiciens.ne.s à jouer, vous amuser et kiffer sur la scène de l’Argonaute.

Instruments sur place mais possibilité d’apporter les votre.

Ouvert à toutes et à tous

Gratuit

Bar associatif ouvert (espèces ou chèque uniquement)

Infos pratiques

Argonaute

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram : Arrêt Mozart ou Grand Villers

Parking gratuit + arche à vélo à proximité

gratuit