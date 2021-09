Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Scène ouverte d’humour – Une Pinte d’Humour Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Scène ouverte d’humour – Une Pinte d’Humour Saint-Quentin, 5 septembre 2021, Saint-Quentin. Scène ouverte d’humour – Une Pinte d’Humour 2021-09-05 – 2021-09-05

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Aisne Le Kraken pub & Karl Decamps présentent : Une Pinte d’Humour !

Il s’agit d’une scène ouverte aux jeunes comédiens et humoristes!

Si vous souhaitez vous inscrire pour un passage n’hésitez à contacter Karl par mail!

Scène ouverte d’humour tous les premiers dimanches du mois!

Dès 18h00 , venez rire autour d’une pinte ! Le Kraken pub & Karl Decamps présentent : Une Pinte d’Humour !

Il s’agit d’une scène ouverte aux jeunes comédiens et humoristes!

Si vous souhaitez vous inscrire pour un passage n’hésitez à contacter Karl par mail!

Scène ouverte d’humour tous les premiers dimanches du mois!

Dès 18h00 , venez rire autour d’une pinte ! contact@lekrakenpub.com Le Kraken pub & Karl Decamps présentent : Une Pinte d’Humour !

Il s’agit d’une scène ouverte aux jeunes comédiens et humoristes!

Si vous souhaitez vous inscrire pour un passage n’hésitez à contacter Karl par mail!

Scène ouverte d’humour tous les premiers dimanches du mois!

Dès 18h00 , venez rire autour d’une pinte ! Le Kraken Pub dernière mise à jour : 2021-08-30 par SIM Picardie – OT du Saint-Quentinois

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville 49.84141#3.29212