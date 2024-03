Scène du 6 – Sorties de résidences ! Le 6b Saint-Denis, samedi 6 avril 2024.

Scène du 6 – Sorties de résidences ! Après une semaine de résidence, d’échanges et de questionnements, les artistes des arts vivants du 6b investissent différents espaces du lieu. Samedi 6 avril, 16h00 Le 6b Entrée libre et gratuite pour tou·tes

Après une semaine de résidence, d’échanges et de questionnements, les artistes des arts vivants du 6b investissent différents espaces du lieu et vous invitent à un doux voyage, une exploration d’univers captivants et singuliers.

Vous déambulerez d’une expérimentation à l’autre : un théâtre d’objets qui s’amuse des mythes grecs, une chorégraphe qui vous embarque dans les arborescences de la danse et de la philosophie de la nature, vous vous immiscerez dans l’intimité d’un récit très personnel, vous vous laisserez peut-être surprendre sur le chemin jusqu’au son final d’une musique impromptue, percutante, vibrante.

▬▬▬▬▬ PROGRAMME DÉTAILLÉ ▬▬▬▬▬▬

· 16:00-16:45 — Mythologie Tome II (Théâtre d’objets)

par la Cie 25 Watts – Tout Public

Attention : après la salade grecque à la mayonnaise, venez goûter la moussaka au wasabi ! Conférence mythologique, héroïque et chaotique ! Spectacle d’objets, en sons, en 3D, en couleurs et en plastique ! Après un premier tour d’horizon de l’antiquité grecque (Mythologies I), serez-vous prêts à être les cobayes de cette seconde expérimentation plus époustouflante encore ? Et à (re)découvrir les folles aventures du grand Héraclès ? La conférencière tentera d’être à la hauteur, ce seront ses Jeux Olympiques à elle. Venez l’encourager, elle en aura besoin !

· 17:00-18:00 — De natura rerum. La Nature ? (Performance)

par Mille Plateaux Associés – Tout Public

C’est le quatrième épisode de la grande série sur le duo danse-philosophie, « Ne faites pas la moue ». Il sera végétal, animal, grotesque, inhumain, trop humain. Tentant un corps oriental, qui fait la grue, la tortue, l’aporie… Se faufiler dans les arborescences de la danse et de la pensée. Nature, culture – & la danse ?

· 18:00-19:00 — Deux Frères (Théâtre)

par La Communauté inavouable – Public ado et adulte

Deux frères se font face au moment du décès du père. Des vérités tenues secrètes jusqu’alors surgissent, les langues se délient, les certitudes s’ébranlent. Apparaissent des visages inconnus des uns et des autres, des portraits du père qui s’opposent. Et le réel, à travers ce duel familial, au lieu de s’éclairer, se disperse, échappe. A travers la confrontation viscérale de deux êtres modelant le lien impossible et essentiel qui les unit, se jouent les ressorts d’une tragi-comédie contemporaine.

· 19:00-20:00 — Corpus (Rencontre et visite créative)

par Javiera Hiault-Echeverria & Mathilde Gourdol – Tout Public

Explorer la place du corps dans la création : le corps de l’artiste, de l’objet en gestation mais également du public ; A quelle distance est-il de l’oeuvre ? Fait-il parti de l’oeuvre ? Quel point de vue lui offrons-nous à regarder ? Quel(s) lien(s) s’établit(ssent) au moment de la rencontre entre l’artiste et le(s) spectateur(s) ?

Comment l’espace influe-t-il sur l’objet et la manière de le composer ? Autant de questionnements que nous souhaitons partager et discuter avec les curieux·ses, par le biais d’une visite des espaces dans lesquels nous avons travaillés lors de ces 2 jours (ateliers, couloirs, hall, extérieurs).

· 20:30-21:00 — « Elle est où la surprise ? » (Duo sonore performatif)

par C’est pas grave – Tout Public

Comme un jouet en plastique dans un oeuf en chocolat « Elle est où la surprise ? » tentera de proposer avec joie et humilité un set de musique non-décadente, en questionnant, peut être, le dialogue entre 2 musicien·nes, entre le son et son public, entre toi et moi. Parce qu’il n’y a pas de fête sans musique mais qu’il y a la musique sans la fête alors… Wesh c’est quoi l’ problème ?- Elle est où la surprise ?

▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬▬▬

· Samedi 6 Avril 2024, de 16:00 à 21:00

· Entrée libre et gratuite pour tou·tes

· Bar et petite restauration (douceurs sucrées)

▬▬▬▬▬ ACCÈS ▬▬▬▬▬▬

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / ligne H – Gare de Saint-Denis

Ligne 13 – Porte de Paris / Basilique Saint Denis

Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Bus n° 154 et 237 – gare de Saint Denis

Garage à vélo disponible sur place, pas de parking voiture

Installée dans un ancien bâtiment industriel de 7000 m2 à Saint-Denis, l'association Le 6b est un lieu de travail, de culture et d'échanges autogéré, ouvert depuis 2010. Il met à disposition des professionnel·les des métiers de la création, près de 200 ateliers privatifs ainsi que des espaces mutualisés de création, de diffusion et de convivialité. S'y regroupent des artistes musiciens, cinéastes, graphistes, artisans, travailleurs sociaux, comédiens, danseurs, peintres, sculpteurs, architectes.

Le 6b offre un cadre propice à la création et à l’expérimentation sous toutes ses formes.

Entre expositions, spectacles, séminaires, actions culturelles de proximité, festivals éphémères, Le 6b offre une tribune de réflexion où sont convié·es habitant·es et acteur·ices de la vie associative, culturelle, économique et politique à créer une culture du « vivre ensemble », à inventer une métropole évolutive.

La diversité des projets développés au sein du 6b favorise le croisement des publics et contribue activement à la vitalité et au rayonnement culturel de Saint-Denis et de Plaine Commune, Territoire de Culture et Création. Développer, fédérer les initiatives d’un territoire en pleine mutation et se saisir des enjeux qui le traversent, voici le chemin que se propose d’emprunter le 6b, porté par ses résident·es. En organisant des événements culturels et en soutenant des projets artistiques, l’ambition du 6b est de mettre en réseau des initiatives et des individus qui participent à fabriquer la ville d’aujourd’hui et de demain. Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis ? RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis ? Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

théâtre performance