Petites mains Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 26 avril 2024, Le Moulon.

Petites mains 26 et 27 avril 2024 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 10 € tarif unique / Gratuit pour les élèves de la maternelle à la thèse

Des usines à la scène

« Made in China ». Sous cette étiquette se cachent des gens et des gestes invisibles mais bien réels, ceux des ateliers où travaillent des « petites mains ». Découper, teinter, assembler, coudre… autant d’opérations pour aboutir à nos vêtements.

Au plus près des travailleurs du textile et de la mine, la sociologue et metteuse en scène Odile MACCHI tisse ensemble ethnographie et écriture théâtrale.

Les doigts teintés de bleu des ouvriers de la mode sont-ils si différents des gueules noires des mineurs ?

Odile Macchi bénéficie de plusieurs temps de résidence à la Scène de recherche en 2023-2024.

Elle a animé un Projet interdisciplinaire collectif avec des étudiantes et étudiants de l’ENS Paris-Saclay en 2022.

Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-26T18:30:00+02:00 – 2024-04-26T19:40:00+02:00

2024-04-27T18:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:10:00+02:00

Jérôme Foubert