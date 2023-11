Prédiction 5.1 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’Évènement: Essonne

Le Moulon Prédiction 5.1 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 2 avril 2024, Le Moulon. Prédiction 5.1 Mardi 2 avril 2024, 12h30 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Gratuit sur réservation « Comment une voyante voit-elle ? »

C’est la question que Claire Chastel et Camille Joviado se sont posées pour leur spectacle « Les Clairvoyantes » (du 3 au 5 avril à la Scène de recherche). Issu des répétitions du spectacle, cette petite forme « Prédictions 5.1 », entre cartomagie et mentalisme, nous présente une personne étrange qui raconte son initiation à l’écoute des phénomènes de voyances. Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ens-paris-saclay.fr/agenda/prediction-51 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-02T12:30:00+02:00 – 2024-04-02T13:30:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement: Essonne, Le Moulon
Lieu
Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay
Adresse
4 avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette
Ville
Le Moulon

