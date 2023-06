AU NOM DU RÊVE (2/2) Scène 55 Mougins, 1 juin 2024, Mougins.

AU NOM DU RÊVE (2/2) Samedi 1 juin 2024, 20h30 Scène 55 HORS-ABONNEMENT // TARIF K // TOUT PUBLIC // DURÉE 1H20 (AU NOM DU RÊVE 2/2 (50 MIN.) + BAL)

Pièce pour 2 danseurs, 1 musicienne et 14 danseurs amateurs

Ce deuxième volet de Au nom du rêve va permettre aux amateurs de se mêler à des professionnels. Dans le concept de ce diptyque, chaque représentation présente un nouveau groupe de participants issus du territoire. Cette pièce vit ainsi une perpétuelle re-création. L’engagement physique et mental de ces danseurs amateurs et l’identité propre du lieu d’accueil questionnent sans cesse la trame dramaturgique, les mouvements et les sons qui constituent la pièce.

Cette pièce sera suivie d’un bal participatif avec le public en compagnie des artistes de la Compagnie Humaine. Ce bal sera l’occasion de célébrer ensemble les 20 ans de la Compagnie Humaine.

PROGRAMME :

> Représentation de Au nom du rêve 2/2. (17 interprètes dont 14 danseurs amateurs durée : 50 minutes)

> Bal participatif

Chorégraphie Éric Oberdorff – Musique originale / composition & interprétation Sarah Procissi – Lumière Jean-Pierre Michel – Costumes Compagnie Humaine – Danseurs Luc Bénard, Pierre Theoleyre, groupe de 14 amateurs.

Production Compagnie Humaine – Coproduction Scène 55 – Mougins / scène conventionnée d’intérêt national Art et Création, Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France – Sylvain Groud dans le cadre de l’accueil-studio / ministère de la Culture, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des Alpes- Maritimes, Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires PACA-Corse – Soutien à la résidence Direction régionale des affaires culturelles Provence Alpes Côte d’Azur | dispositif résidence de création, de recherche ou d’expérimentation – Résidences de création et recherche Micadanses, Paris – Accompagnement spécifique Théâtre Golovine, Avignon | résidence d’artiste, Maison d’arrêt de Nice, Festival euro-scene Leipzig & 4fürTanz | Plattform Studiotrade, réseau européen de coopération Studiotrade. La Compagnie Humaine est une compagnie chorégraphique > subventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Alpes-Maritimes, la Ville de Nice, la Ville de Cannes > associée à Scène 55 – Mougins / scène conventionnée d’intérêt national Art et Création pour la période 2021-2023 > soutenue pour ses projets internationaux par l’Institut français et la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur > en résidence au Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice > partenaire fondateur du réseau européen de coopération Studiotrade > partenaire / ambassadeur Côte d’Azur France.

© Éric Oberdorff