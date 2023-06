AU NOM DU RÊVE (1/2) Scène 55 Mougins, 31 mai 2024, Mougins.

AU NOM DU RÊVE (1/2) Vendredi 31 mai 2024, 20h30 Scène 55 HORS-ABONNEMENT // TARIF K // TOUT PUBLIC // DURÉE 1H05 (ACCUEIL EN MUSIQUE MIN. , AU NOM DU RÊVE 1/2 (50 MIN.)

Création 2024 à Scène55

Trio pour 2 danseurs et 1 musicienne

Depuis vingt ans, le chorégraphe Éric Oberdorff et sa Compagnie Humaine auscultent inlassablement le monde et créent avec poésie des oeuvres multidisciplinaires aux thèmes universels, plaçant l’humain au coeur de la création. En résistance au réflexe du repli sur soi, les soubresauts de notre société en mutation suscitent une envie de partage, de communion, de célébration. En réponse à ce désir profond et sincère de bouleverser les rôles établis, Éric a imaginé le diptyque. Au nom du rêve qui s’attache à explorer les utopies personnelles et la libération possible par la danse comme catharsis. Il se compose d’un trio à l’écriture nerveuse et précise, et d’un projet de création participatif venant à la rencontre des habitants d’un territoire en s’appuyant sur leur singularité.

La soirée sera introduite en tango par Charlotte Baines et Laurent Trincal, de la très populaire école néerlandaise You Tango. Et en musique électro acoustique, par l’hypnotique contrebassiste niçois Merakhaazan.

PROGRAMME :

Accueil en danse & musique (15 minutes) par YOU TANGO & Merakhaazan

Suivi d’une représentation de AU NOM DU RÊVE version trio.

Chorégraphie Éric Oberdorff – Musique originale / composition & interprétation Sarah Procissi – Lumière Jean-Pierre Michel – Costumes Compagnie Humaine – Danseurs Luc Bénard, Pierre Theoleyre

Production Compagnie Humaine – Coproduction Scène 55 – Mougins / scène conventionnée d’intérêt national Art et Création, Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France – Sylvain Groud dans le cadre de l’accueil-studio / ministère de la Culture, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des Alpes- Maritimes, Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires PACA-Corse – Soutien à la résidence Direction régionale des affaires culturelles Provence Alpes Côte d’Azur | dispositif résidence de création, de recherche ou d’expérimentation – Résidences de création et recherche Micadanses, Paris – Accompagnement spécifique Théâtre Golovine, Avignon | résidence d’artiste, Maison d’arrêt de Nice, Festival euro-scene Leipzig & 4fürTanz | Plattform Studiotrade, réseau européen de coopération Studiotrade. La Compagnie Humaine est une compagnie chorégraphique > subventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Alpes-Maritimes, la Ville de Nice, la Ville de Cannes > associée à Scène 55 – Mougins / scène conventionnée d’intérêt national Art et Création pour la période 2021-2023 > soutenue pour ses projets internationaux par l’Institut français et la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur > en résidence au Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice > partenaire fondateur du réseau européen de coopération Studiotrade > partenaire / ambassadeur Côte d’Azur France.

2024-05-31T20:30:00+02:00 – 2024-05-31T22:00:00+02:00

