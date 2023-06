CARTE BLANCHE À… Scène 55 Mougins, 30 mai 2024, Mougins.

Chorégraphe associé à Scène55 en 2024 et 2025

Ce spectacle est en cours de création. Nous vous communiquerons plus d’informations prochainement… Martin Harriague est un chorégraphe atypique au parcours singulier. Il commence la danse à 19 ans – l’âge où d’autres sont déjà nommés « étoiles » – après avoir vu une représentation du Casse-Noisette de Thierry Malandain à Biarritz. Martin Harriague est tour à tour, scénographe, danseur, interprète, créateur lumières, compositeur, musicien, chanteur… et qui aime convoquer différentes disciplines pour explorer différents supports et formats : ballet, opéra, vidéo, défilés, petite forme, grand effectif ou encore des duos. Son écriture ne cesse de se singulariser au fil de ses projets personnels ou des collaborations avec d’autres artistes. Sa danse, il la voit comme une danse… qui danse. Forgé au fil de ses collaborations d’interprète, son langage chorégraphique est physique, explosif, se veut souvent tellurique, les mouvements sont ainsi solidement ancrés dans le sol, la gravité n’est jamais loin mêlée à une virtuosité dictée par la musique. À la fois technique et instinctive, son écriture est basée sur une grammaire classique, avec quelque chose d’épicé, de provocateur. L’axe essentiel demeure le corps en mouvement, la physicalité, la « danse qui danse ». Martin Harriague aime jouer avec les corps dans l’espace, et tordre les lignes pour mieux les mettre en évidence. Sans doute pas un hasard si ses références théâtrales sont des dramaturges comme Pipo Delbono ou Rodrigo Garcia…

L’avis du Directeur artistique

Martin Harriague – que nous avons reçu en 2021 avec Fossile et Walls est l’un des très grands danseurs et chorégraphes de sa génération. Son Sacre du Printemps , avec les danseurs du Ballet Biarritz de Malandain avait fait sensation à la Biennale de danse de Cannes 2022. Sa compagnie est associée à Scène 55 en 2024 et 2025.

Chorégraphie Martin Harriague.

Chorégraphe associé à Scène55 – Mougins, scène d’intérêt national « Art et création ».

